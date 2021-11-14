Володин рассказал, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в случае принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра (ТО) за езду без диагностической карты будут штрафовать только тех водителей, для которых ТО останется обязательным.

«Штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», — пишет Володин в своём Telegram-канале.

Володин добавил, комитеты Госдумы по транспорту и законодательству уточнят правоприменения положения ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях во избежание разночтений и ошибок.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заметил, что общественный транспорт (автобусы, такси) будут проходить техосмотр по прежним правилам для безопасности пассажиров.

Pravda.Ru писала, что Правительство РФ положительно оценило законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев.

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