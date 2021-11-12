Глава Минтранса рассказал, как будут проверять QR-коды на транспорте

Министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, на каких этапах поездки планируется требовать предъявление QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

«При покупке билетов и при посадке как в самолёт, так и на железной дороге будет предъявляться специальная утверждённая законом медицинская документация», — сказал Савельев, слова которого приводит RT.

Ранее Савельев заявил, что к 2024 году в общественном транспорте будет внедрена биометрия.

До этого Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о запуске Единой биометрической системы в нескольких аэропортах. В настоящее время идёт проработка данного пилотного проекта, который предполагает установку в воздушных гаванях страны необходимого оборудования, датчиков и считывателей.

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