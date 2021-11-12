Министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, на каких этапах поездки планируется требовать предъявление QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
«При покупке билетов и при посадке как в самолёт, так и на железной дороге будет предъявляться специальная утверждённая законом медицинская документация», — сказал Савельев, слова которого приводит RT.
Ранее Савельев заявил, что к 2024 году в общественном транспорте будет внедрена биометрия.
До этого Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о запуске Единой биометрической системы в нескольких аэропортах. В настоящее время идёт проработка данного пилотного проекта, который предполагает установку в воздушных гаванях страны необходимого оборудования, датчиков и считывателей.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
На Гран-при по фигурному катанию в Турине внимание болельщиков было приковано не только к россиянкам, ставшими безоговорочными лидерами.