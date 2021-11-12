Дмитрий Песков привился "Спутником Лайт"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поставил прививку против коронавируса. Для вакцинации он выбрал "Спутник Лайт".

"Антител было очень много, но ВОЗ и Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела", — поделился Песков с РИА Новости.

Отметим, что представитель Кремля вакцинировался против COVID-19 впервые. До этого он отказывался от прививки из-за слишком высокого уровня антител.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что введение QR-кодов на транспорте и в других местах является мировой практикой. Представитель Кремля добавил, что властям известно о предложении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое предполагает введение обязательных QR-кодов, но этот законопроект ещё предстоит обсудить в парламенте.

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