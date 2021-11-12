Глава Pravda.Ru сообщил о нелегальных сносах гражданских построек в Новой Москве

Администрация поселения Вороновское (Новая Москва, Троицкий административный округ) проводит несогласованные сносы гражданских построек, в частности заборов и ворот, построенных жителями. Об этом в своем личном telegram-канале рассказал председатель совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин.

"В Новой Москве, похоже, в ближайшее время может появиться новая горячая точка, уже непосредственно поблизости с мигрантским центром в Сахарове. В Вороновском начали активно сносить заборы, ворота и т. д. И если раньше люди были защищены и воротами, перегородившими улицу от посторонних, и собственным забором, то теперь сносят и то, и другое", — написал он.

По словам Горшенина, в связи с рядом бюрократических уловок домовладения ставят перед фактом сноса части их построек. Он пояснил, что за несколько дней до сноса жителям приходит соответствующее уведомление в выходной день.

"Решение о сносе было принято в префектуре ТиНАО еще в апреле, и под каждым пунктом стояло обязательное поручение об уведомлении граждан. Однако, как мне рассказали, в администрации Вороновского заявили, что у них было распоряжение префекта и даже мэра, чтобы ни в коем случае никаких действий не начинать до выборов. Поэтому пункт об уведомлениях и не был выполнен, хотя он в решении комиссии был не случаен: у людей должно быть право на срок для обжалования решений в отношении их имущества. Либо для самостоятельного устранения нарушения", — объяснил Горшенин.

Такие мероприятия могут представлять опасность для жителей в связи с близостью поселения к миграционному центру в Сахарове, считает он.

"В Вороновском сейчас происходит унижение граждан с нарушением их прав на уведомления о принятых в отношении их собственности решений, а также снижение уровня безопасности в непосредственной близости от мигрантского центра в Сахарове. Обещали мне фотографии прислать, как появятся, так и выставлю", — пишет Горшенин.