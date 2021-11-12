Голикова: сертификат о вакцинации от COVID-19 может стать важным, как паспорт

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации от коронавируса может стать для россиян таким же важным, как паспорт.



"Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт", — приводит её слова РИА Новости.

Голикова подчеркнула, что российским властям нужно "достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране".

Ранее сертификаты о вакцинации против коронавируса и QR-коды оказались просрочены у многих пользователей портала "Госуслуги". Документы аннулировали в связи с тем, что с 8 ноября в законную силу вступили сертификаты нового образца, утверждённые Минздравом РФ. Раньше срок действия QR-кодов составлял один год с момента введения второго компонента. Теперь его сократили до шести месяцев.

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