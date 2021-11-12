Бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов скончался на 92-ом году жизни. О его смерти сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почётного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова", — говорится в сообщении ведомства.
Чазов создал тромболитическую терапию. За изобретение он в 1982 году получил Ленинскую премию.
Сейчас разработки применяют не только в России, но в Европе и США. Они помогают в лечении инфаркта.
Чазов в течение трех лет возглавлял Минздрав СССР.
Он был создателем "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", деятельность которого была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира.
Свои соболезнования принесла вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Выражаю мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Ивановича Чазова, легенды отечественной кардиологии, которому все мы обязаны нашей системой лечения больных инфарктом миокарда, самой совершенной в мире", — говорится в тексте соболезнования.
Она отметила, что уход Чазова является невосполнимой утратой для России и всего медицинского сообщества.
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