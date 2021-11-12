Эксперты рассказали о важности переписи для формирования столичного бюджета

Всероссийская перепись населения завершится в столице 14 ноября. Как рассказали опрошенные эксперты, данные переписи необходимы в первую очередь для планирования и еще более эффективного распределения городского бюджета.

Исследование проходит в столице с 15 октября. Москвичам предстоит ответить на 33 вопроса о себе и жилищных условиях. Проживающие в РФ менее года ответят на 7 вопросов. Как отмечают эксперты, полученные в ходе переписи данные позволят уточнить численность населения и его демографические характеристики.

"Новые данные переписи помогут более качественно адаптировать программы, проводимые правительством Москвы, под меняющийся портрет целевой аудитории. Смещение в распределении долей горожан по возрастам поможет понять, в какой пропорции распределять бюджеты, в том числе на здравоохранение", — рассказал заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства Факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

Перепись является "зеркалом нашего общества", уверен политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, она необходима для городского планирования.

"Это важно с точки зрения того, что государство, особенно в планировании бюджетных расходов, должно чётко понимать, какое количество у нас людей живёт, как они живут — условия их проживания, доходы и прочее. Перепись важна с точки зрения среднесрочного планирования развития нашей страны", — подчеркнул Мартынов.

Принять участие во Всероссийское переписи населения впервые можно одним из трёх способов.

Наиболее простой, быстрый и удобный — это ответить на вопросы анкеты онлайн на сайте или портале Госуслуг. Сделать это можно до 14 ноября в любое удобное время.

Также можно посетить стационарный переписной участок в шаговой доступности от места жительства.

Их полный перечень опубликован на сайте Мосстата. На всех переписных участках в связи с ростом заболеваемости сезонными и вирусными инфекциями действуют меры профилактики: помещения оборудованы дезинфекторами, соблюдается социальная дистанция, а посещение возможно только в маске.

Третий вариант участия в переписи — дождаться переписчика по месту жительства.

Специалисты также соблюдают все меры предосторожности и при возможности проводят опрос около подъезда или в коридорах.