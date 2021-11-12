EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Страшилка или база для шантажа: ответ купившим подделки о вакцинации
Эксперт поддержал идею отмены накопительной части пенсии
Мясников предрёк 100-процентную вакцинацию одному из регионов РФ
В Тбилиси проходят акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили
Бузова объяснила, почему пропала на несколько дней
В Госдуме ответили на обвинения Киева о ведении Россией "энергетической войны"
Лукашенко не согласовал с Москвой заявление о возможном перекрытии газа для ЕС
Доктор Мясников о введении QR-кодов: "Мера принуждения к вакцинации"
Российские дети всё чаще сталкиваются с травлей в интернете

Эксперты рассказали о важности переписи для формирования столичного бюджета

Россия » Центр » Москва

Всероссийская перепись населения завершится в столице 14 ноября. Как рассказали опрошенные эксперты, данные переписи необходимы в первую очередь для планирования и еще более эффективного распределения городского бюджета.

Эксперты рассказали о важности переписи для формирования столичного бюджета

Исследование проходит в столице с 15 октября. Москвичам предстоит ответить на 33 вопроса о себе и жилищных условиях. Проживающие в РФ менее года ответят на 7 вопросов. Как отмечают эксперты, полученные в ходе переписи данные позволят уточнить численность населения и его демографические характеристики.

"Новые данные переписи помогут более качественно адаптировать программы, проводимые правительством Москвы, под меняющийся портрет целевой аудитории. Смещение в распределении долей горожан по возрастам поможет понять, в какой пропорции распределять бюджеты, в том числе на здравоохранение", — рассказал заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства Факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

Перепись является "зеркалом нашего общества", уверен политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, она необходима для городского планирования.

"Это важно с точки зрения того, что государство, особенно в планировании бюджетных расходов, должно чётко понимать, какое количество у нас людей живёт, как они живут — условия их проживания, доходы и прочее. Перепись важна с точки зрения среднесрочного планирования развития нашей страны", — подчеркнул Мартынов.

Принять участие во Всероссийское переписи населения впервые можно одним из трёх способов.

  • Наиболее простой, быстрый и удобный — это ответить на вопросы анкеты онлайн на сайте или портале Госуслуг. Сделать это можно до 14 ноября в любое удобное время.
  • Также можно посетить стационарный переписной участок в шаговой доступности от места жительства.

Их полный перечень опубликован на сайте Мосстата. На всех переписных участках в связи с ростом заболеваемости сезонными и вирусными инфекциями действуют меры профилактики: помещения оборудованы дезинфекторами, соблюдается социальная дистанция, а посещение возможно только в маске.

  • Третий вариант участия в переписи — дождаться переписчика по месту жительства.

Специалисты также соблюдают все меры предосторожности и при возможности проводят опрос около подъезда или в коридорах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
“Маска печали” на лице формируется из-за гипертонуса платизмы
В Госдуме ответили на обвинения Киева о ведении Россией "энергетической войны"
Хунта отпускает японских журналистов, но судит американских
Доктор Мясников о введении QR-кодов: "Мера принуждения к вакцинации"
Лукашенко не согласовал с Москвой заявление о возможном перекрытии газа для ЕС
Российские дети всё чаще сталкиваются с травлей в интернете
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Собчак высмеяла подругу Тимати из-за родинок, "помогающих стать богатой"
Чем лучше, тем хуже: вопрос трудовых мигрантов ставит власти перед дилеммой
Количество мигрантов на белорусско-польской границе растёт
Популярное
Новости спорта
Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом

На Гран-при по фигурному катанию в Турине внимание болельщиков было приковано не только к россиянкам, ставшими безоговорочными лидерами.

Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в случае санкций
Мир. Новости мира
Мигранты платили по $2600, чтобы попасть в Белоруссию
Дмитрий Соколов Беспилотникам проезд запрещён: самые необычные дорожные знаки Дмитрий Соколов Игорь Буккер Хунта отпускает японских журналистов, но судит американских Игорь Буккер Усам Оздемиров Чем лучше, тем хуже: вопрос трудовых мигрантов ставит власти перед дилеммой Усам Оздемиров
Здоровье
В Москве стартует третья фаза исследований вакцины от COVID-19 для подростков
Экономика и бизнес
Будет очень больно: как Россия может ответить на санкции против "Аэрофлота"
Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"
Мир. Новости мира
Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников