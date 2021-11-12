Новый индустриальный квартал построят на месте бывшей промзоны Грайвороново

Более 3,7 га простаиваемых сейчас территорий бывшей промышленной зоны Грайвороново в Нижегородском районе будет подвержено комплексному развитию. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в проект будет вложено 15 млрд рублей.

В частности, около станций МЦК и второй линии МЦД "Новохохловская" планируется строительство нового индустриального квартала. В рамках проекта здесь будет возведено более 55 тысяч квадратных метров недвижимости — научно-производственных и общественно-деловых пространств, где одновременно смогут работать как минимум 400 человек. Сейчас там — склады и автосервис.

"Ежегодные поступления в бюджет города от реализации проекта составят 1,3 миллиарда рублей", — отметил Владимир Ефимов.

Суммарно реализация всех проектов в рамках городской программы "Индустриальные кварталы", нацеленной на ликвидацию и редевелопмент заброшенных участков бывших промзон, даст городу более полумиллиона рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет.