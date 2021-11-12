Роскосмос передал больницам страны 32 тонны кислорода

Космодром "Восточный" отгрузил медицинским учреждениям 32 тонны чистого кислорода. Об этом написал в ТГ-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В среднем ежедневно "Роскосмос" передает медицинским учреждением страны около 93 тонн медицинского кислорода. С 2020 года мы увеличили его производство вдвое, сохранив при этом его отпускную цену прежней", — сообщил Рогозин.

Кислород производят несколько предприятий "Роскосмоса". Он нужен для пуска ракет.

"Будем и дальше всемерно помогать нашим медицинским работникам бороться за жизнь и здоровье нашего народа", — написал Рогозин.

Напомним, 11 ноября Владимиру Путину рассказали о дефиците медицинского кислорода в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и городе Севастополе.

"Мы сегодня также эту тему обсуждали на совещании у меня, и мы каждый раз вместе с Минпромторгом координируем краткосрочные меры для поддержки регионов, с тем, чтобы граждане не остались без соответствующей поддержки в медицинских организациях", — сказала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

По её словам, на обеспечение больниц кислородом в РФ выделили почти 6 миллиардов рублей из резервного фонда.

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