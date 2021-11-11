Режиссёр Серебренников возместил государству 128 миллионов рублей ущерба

Российский режиссёр Кирилл Серебренников возместил государству 128 миллионов рублей ущерба. Мещанский суд Москвы снял арест с имущества Серебренникова.

Как сообщают Известия, в 2020 году режиссёра обвинили в мошенничестве. Его и ещё двоих человек признали виновными из-за хищения средств, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа".

Другие фигуранты дела также получили условные сроки: Юрий Итин — три года, Алексей Малобродский — два. Обвиняемые также оплатили 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры.

Деньги на новый проект были выделены Министерством культуры в 2011 году. Режиссёр создал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия". Но некоторые заявленные проекты не реализовал.

В 2017 году в московской квартире Кирилла Серебренникова и в театре "Гоголь-центр" прошли обыски. Тогда сообщалось, что деятелю культуры Серебренникову грозит до 10 лет тюремного заключения.

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