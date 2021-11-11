Заммэра Ефимов сообщил о росте товарооборота между Москвой и странами БРИКС

За первые восемь месяцев текущего года товарообращение между Москвой и государствами-участниками БРИКС вырос практически на 30% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составил больше 42 миллиардов долларов США, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За период с января по август 2021 года товарооборот между Москвой и странами экономического блока БРИКС достиг отметки в 42,1 млрд долларов США, увеличившись по отношению к аналогичному периоду 2020 года на 27,9% — в прошлом году объёмы товарооборота составили почти 33 млрд долларов. Кроме того, показатели этого года на 12,5% превышают результаты такого же периода допандемийного 2019 года, когда объёмы товарооборота составили почти 37,5 млрд долларов. Стоит также отметить, что Москва ведёт довольно сбалансированную торговлю со странами БРИКС по части экспорта и импорта.

"На экспорт в страны БРИКС приходится около 20 миллиардов долларов, на импорт — порядка 22 миллиардов долларов", — пояснил заммэра Владимир Ефимов.

В состав экономического блока БРИКС, созданного в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, причём наикрупнейшим партнёром является Китайская Народная Республика — товарооборот с КНР в этом году составил 38,93 млрд долларов, а его доля от общего товарообращения со всеми странами БРИКС превысила 92%.

Наиболее популярной продукцией, производящейся в Москве и экспортируемой в страны БРИКС, в данных государствах является различное механическое оснащение, изделия из пластмассы, электроустройства, устройства для передачи и приёма информации и многое другое.