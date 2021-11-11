Более 2 миллиардов направит Правительство РФ на поддержку учреждений культуры

В России выделят 2 млрд рублей для поддержки учреждений культуры в период пандемии. Как сообщают Известия, о таком решении правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Средства позволят сохранить коллективы и продолжить деятельность", — сказал он на заседании правительства.

По его словам, помощь продолжится и в дальнейшем.

Из-за коронавирусных ограничений, театры, музеи и другие заведения терпят колоссальные убытки. Но, при этом, по словам Мишустина, им нужно платить за коммунальные услуги и оплачивать труд сотрудников.

Летом 2021 года Министерство культуры собирало данные о дефиците средств.

После этого ведомство направило обращение в Министерство финансов с просьбой о выделении дополнительного финансирования.

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