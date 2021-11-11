В России введут новые штрафы для водителей

В России появятся новые штрафы для водителей.

Как сообщает Lenta.ru, если водитель несколько раз не остановится по требованию полиции, ему придётся заплатить штраф 40 000 рублей.

За езду в нетрезвом виде с ребёнком в салоне плата составит 50 тысяч рублей и лишение прав.

Хорошая новость: для водителей отменят административный арест. В Министерстве юстиции объясняют это смягчение с тем, что такое наказание выходит дорого для бюджета.

Также в России введут временное "ограничение" права управления машиной до решения суда. Это коснётся тех, кто грубо нарушил ПДД.

За грязный номер нужно будет заплатить 5000 рублей, за чрезмерную тонировку — 3000.

По новым правилам нужно будет отвечать за опасное вождение (резкие перестроения, несоблюдении дистанции, обгон), парковку автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из машины.

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ войдет новая мера наказания за опасное вождение на дорогах. Когда новые меры начнут действовать — пока неизвестно.

По новым правилам станет легче обжаловать штрафы, выписанные на чужой автомобиль, по камерам видеонаблюдения.

В кодекс пока не внесли правила управления электросамокатами.

Но запретили управление мотоблоками и снегоходами на дорогах общего пользования. Водителю за такое нарушение придется заплатить 2 тысячи рублей.

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