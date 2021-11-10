EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Киеве предложили депутатам Германии забрать мигрантов домой
На МКС исчезли насадки для шестигранников
Украина готовится к волне дестабилизации со стороны России
Украина заявила о "непоправимых последствиях" признания Крыма Белоруссией
Британский флот "предупредит" Россию военным контрактом на 100 млн фунтов
Netflix снимет сериал с Александром Петровым
Сатановский о кризисе в Польше: "Это Путин виноват"
Завотделением травматологии рассказал, кто находится в группе риска зимой
Звезда "Зимней вишни" попала в больницу со сломанными рёбрами

В Женеве продали драгоценности дома Романовых

Россия

В Женеве на аукционе Sotheby’s за ₣806,5 тыс. ($850 тыс.) были проданы драгоценности, принадлежавшие дому Романовых. 

Как говорится в сообщении на сайте аукциона, среди драгоценностей была брошь с сапфиром и бриллиантом.

Ювелирные изделия принадлежали тете императора Николая II, великой княгине Марии Павловне.

Отмечается, что во время революции 1917 года великая княгиня желала сохранить украшения. Во Владимирский дворец был отправлен переодетый рабочим Альберт Стопфорд,, который затем отправился в Кисловодск, после которого попал в Лондон.

Он вёз с собой 244 украшения Марии Павловны, включая сапфировую брошь и серьги.

По прибытии драгоценности были сданы на хранение в банк. Спустя два года сама великая княгиня добралась до Европы, однако спустя пару месяцев умерла вследствие болезни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Полиция нашла вора, который вынес из квартиры драгоценности
Автор: Максимс Краюшкинс
Последние материалы
Учёные ВМО предрекли исчезновение с карты мира островных стран
В Петербурге для непривитых от коронавируса вводят новые ограничения
В Киеве предложили депутатам Германии забрать мигрантов домой
Победа Ортеги в Никарагуа разрушила планы США в Латинской Америке
На МКС исчезли насадки для шестигранников
Украина готовится к волне дестабилизации со стороны России
Украина заявила о "непоправимых последствиях" признания Крыма Белоруссией
Британский флот "предупредит" Россию военным контрактом на 100 млн фунтов
Netflix снимет сериал с Александром Петровым
Сатановский о кризисе в Польше: "Это Путин виноват"
Популярное
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу

Две большие группы мигрантов сломали приграничное ограждение и ринулись из Белоруссии в Польшу.

Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Мир. Новости мира
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Мир. Новости мира
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Любовь Степушова Победа Ортеги в Никарагуа разрушила планы США в Латинской Америке Любовь Степушова Ирина Шлионская Банковские чат-боты не защищают от мошенников Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Тайна фабрики грёз: Голливуд создали эмигранты из России Дмитрий Соколов
Общество
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Казахстанский политик увидел подтекст в статье Лаврова и прокомментировал его
Бывший СССР
Казахстанский политик увидел подтекст в статье Лаврова и прокомментировал его
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников