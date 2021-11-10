В Женеве продали драгоценности дома Романовых

В Женеве на аукционе Sotheby’s за ₣806,5 тыс. ($850 тыс.) были проданы драгоценности, принадлежавшие дому Романовых.

Как говорится в сообщении на сайте аукциона, среди драгоценностей была брошь с сапфиром и бриллиантом.

Ювелирные изделия принадлежали тете императора Николая II, великой княгине Марии Павловне.

Отмечается, что во время революции 1917 года великая княгиня желала сохранить украшения. Во Владимирский дворец был отправлен переодетый рабочим Альберт Стопфорд,, который затем отправился в Кисловодск, после которого попал в Лондон.

Он вёз с собой 244 украшения Марии Павловны, включая сапфировую брошь и серьги.

По прибытии драгоценности были сданы на хранение в банк. Спустя два года сама великая княгиня добралась до Европы, однако спустя пару месяцев умерла вследствие болезни.

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