Цифровизация помогла увеличить объём продаж городской недвижимости на 151%

С начала 2021 года онлайн-продажи нежилого городского имущества выросли в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом и на треть — с 2020 годом. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на такую динамику повлияло расширение возможностей Инвестиционного портала Москвы.

Теперь на платформе Инвестпортала можно дистанционно подписывать договоры купли-продажи. Очно передаются только ключи от реализованного объекта, а все остальные этапы заключения сделки проходят в онлайн-формате.

"В 2019 году, когда действовала прежняя схема реализации, было заключено 484 договора купли-продажи на 4 миллиарда рублей. В 2020 году, несмотря на пандемию и определённый спад экономической активности, город оформил 898 электронных сделок на сумму 5,4 миллиарда рублей. За 9 месяцев этого года было подписано 1216 соглашений на 5,7 миллиарда рублей, что на 151% больше, чем в 2019 году и на 35% больше, чем в 2020 году", — уточнил Владимир Ефимов.

Вся лотовая документация с подробными характеристиками собрана в разделе "Имущество от города". Здесь же можно посмотреть понравившийся объект в 3D-формате. Также информация об условиях продажи и участия в торгах по аренде и продаже городского имущества размещена на сайте "Единой электронной торговой площадки".

Наибольшим спросом в этом году у посетителей портала пользовались машино-места, далее идут нежилые помещения, здания и земельные участки.