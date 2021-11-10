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Мурашко: в 12 регионах России не хватает медицинского кислорода

Россия

В 12 регионах России не хватает медицинского кислорода. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. При этом он отметил, что вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" хватает.

Мурашко: в 12 регионах России не хватает медицинского кислорода

Также Мурашко сказал, что QR-коды действуют эффективно.

Вакцинация в России началась в январе 2021 года. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".

Pravda.Ru писала, что в Минздраве заявили об окончании исследования вакцины от COVID-19 для подростков.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России возможно возникновение новых волн заболеваемости коронавирусом каждые три месяца до тех пор, пока за счёт вакцинации не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что обязательная вакцинация граждан от коронавируса не нарушает ничьих прав.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова
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