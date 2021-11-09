В Москве появился "умный" пешеходный переход

В Москве появился первый "пешеходный переход будущего" iCrosswalk.

Как сообщают Известия, проект уже протестировали.

По словам экспертов, вероятность ДТП с пешеходом снижается на 82%.

Когда человек подходит к дороге, переход считывает траекторию его движения. В этот момент включаются подсветка и табло для водителя. На нем написано "Пропустите пешехода". В темное время суток "горит" разметка.

Помимо этого, новая система считает количество проехавших машин и перешедших дорогу пешеходов. Это поможет при подведении статистики ГИБДД.

Ранее Pravda.Ru писала, что представители Минтранса и МВД РФ предлагают внести изменения в Правила дорожного движения, чтобы запретить стоянку автомобилей на "островках безопасности".

Также в Москве работают "умные" светофоры: их более трех тысяч. Для них есть несколько режимов управления. Светофоры связаны между собой и работают синхронно.

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