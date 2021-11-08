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В Госдуме хотят прощать всех, кто раскаялся в покупке QR-кода

Россия

Заместитель председателя комитета Госдумы России по охране здоровья Сергей Леонов предложил прощать граждан, которые купили себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но после передумали и раскаялись. 

В Госдуме хотят прощать всех, кто раскаялся в покупке QR-кода

"Если человек каким-то образом получил сертификат, но захотел вакцинироваться, то ему эту прививку можно будет сделать. Мы говорим сейчас о том человеке, который пострадал в этом случае и хочет выйти из этой ситуации. Не о врачах, не о мошенниках, а именно о человеке, который попал в эту ситуацию. Если человек признается, значит, его прощают и вакцинируют", - поделился своей идеей Леонов с РИА Новости.

Он отметил, что это поможет предотвратить ситуаций, когда человек приходит в больницу, но ему отказывают, потому что прививка уже как бы сделана.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как можно предотвратить мутацию новой коронавирусной инфекции.Специалист отметил, что в этом вопросе важно помнить про стерильный иммунитет, который подразумевает под собой то, что когда человек заражается, он перестает передавать вирус дальше. 

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Вакцина от коронавируса - капли в нос
Автор: Валентина Севрюгина
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