МЧС оплатит родственникам погибших в пожаре в "Зимней вишне" по 75 тысяч рублей

Суд взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей в пользу родственников погибших в пожаре, который произошёл в "Зимней вишне" в марте 2018 года. Тогда в торговом центре Кемерово погибли 60 человек. В основном это были дети.

Как пишет РИА Новости, сейчас суд оглашает тех, кто будет платить деньги в рамках гражданских исков потерпевших.

Pravda.Ru ранее сообщала, что некоторые потерпевшие по делу о пожаре считают, что приговор в отношении пожарных является слишком мягким.

Начальнику пожарного караула Сергею Генину дали 5 лет колонии общего режима, начальнику службы пожаротушения Андрею Бурсину - 6 лет.

Генина признали виновным в гибели 37 человек, Бурсина — 60-ти.

29 октября 2021 года Заводской районный суд Кемерова вынес приговор фигурантам первого уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Бывшего гендиректора компании-собственника ТРЦ Юлию Богданову приговорили к 14 годам заключения, гендиректор основного арендатора здания Надежда Судденок получила 13,5 лет колонии, технический директор Георгий Соболев осуждён на 11 лет. Охраннику ТРЦ Сергею Антюшину назначили восемь лет заключения.

Разные сроки от 5 до 6,5 лет получили другие сотрудники компании. Их признали виновными в халатности и нарушении правил пожарной безопасности.

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