Не мешайте бывшим осуждать: Захарова ответила на критику в свой адрес

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику в свой адрес. В первую очередь, речь шла о высказываниях бывшего пресс-секретаря Бориса Ельцина Сергея Ястржембского.

"Никогда не мешайте бывшим осуждать нынешних — возможно, это их единственное утешение", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

При этом Владимир Соловьёв задал вопрос, был ли после этой ситуации объявлен выговор официальному представителю — Ястржембский заявил о профнепригодности Захаровой.

Напомним, что бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина раскритиковал сегодняшнего официального представителя МИД во время своего интервью на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".

Ранее Мария Захарова резко высказалась о том, что США выдали первый паспорт с третьим гендером "X". При этом третий гендер уже имеется в паспортах нескольких стран мира, в том числе Австралии, Индии, Канады, Мальты, Непала и Новой Зеландии.

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