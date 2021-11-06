Вдова космонавта Леонова умерла из-за COVID-19

Сегодня стало известно о смерти вдовы космонавта Алексея Леонова Светланы. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что информация появилась от близких родственников семьи. При этом причиной смерти стала новая коронавирсная инфекция.

Напомним, что сам Алексей Леонов умер 11 октября 2019 года из-за острой сердечной недостаточности в реанимации московского госпиталя после продолжительной болезни.

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