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Россия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что теперь прокуратура сможет выступать с законодательными инициативами. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

По его мнению, сотрудники прокуратуры обладают практическим опытом, который поможет избавиться от правовых недочетов в законах. Также Володин полагает, что такое нововведение закрепит роль региональных прокуроров как полноправного участника законодательной деятельности.

Напомним, что ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург и кандидат медицинских наук Алексей Куринный дал комментарий по ситуации в Еврейской автономной области, где 27 сотрудников скорой помощи написали заявление на увольнение из-за нежелания вакцинироваться.

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Госдума России не нужна?
Автор: Валентина Севрюгина
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