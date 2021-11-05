В Госдуме заявили, что QR-коды положены переболевшим больше полгода назад

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург и кандидат медицинских наук Алексей Куринный дал комментарий по ситуации в Еврейской автономной области, где 27 сотрудников скорой помощи написали заявление на увольнение из-за нежелания вакцинироваться.

"Напомню, были случаи в коллективах полицейских, которые отказались прививаться и нести службу в одном из южных регионов. Были подобные эксцессы и в медицинских коллективах, но не дошедшие до увольнения", - напомнил представитель Госдумы "Вечерней Москве".

Он добавил, что медицинские сотрудники в большинстве уже переболели новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, Куринный считает, что надо выдавать QR-коды переболевшим не только полгода назад. Это, по его мнению, связано с тем, что естественный иммунитет защищает от инфекции лучше любой вакцины.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на сообщение о массовом увольнении врачей в Еврейской автономной области. Мясников считает, что к этому сообщению нельзя относиться однозначно. Он отметил, что уволившиеся медики не являются "антипрививочниками", потому что они никого не убеждали отказываться от вакцинации.





Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.