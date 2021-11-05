Шесть человек из миссии Sirius пробыли на карантине две недели

Экипаж миссии Sirius провёл на карантине две недели.

Как сообщает ТАСС, добровольцы находились на территории Института медико-биологических проблем РАН и постоянно сдавали тесты на коронавирус. Напомним, что число членов экипажа составляет шесть человек. Они проведут в изоляции — имитируя полёт на Луну — 240 суток. В экипаж вошли трое россиян, два представителя США и один представитель ОАЭ.

Участники будут находиться в закрытом пространстве — на космическом корабле — в специальных шлемах с элементами виртуальной реальности. По задумке они должны будут взять на исследование грунт спутника Земли.

Члены экипажа не смогут общаться с близкими по телефону. Они будут писать письма родным по электронной почте. По аудиосвязи добровольцы будут говорить с центром управления экспериментом.

Ранее Pravda. Ru писала, что о сроках запуска россиян на Луну станет известно в 2022 году. Об этом рассказал завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

Эксперимент SIRIUS-2021 стартовал в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН 4 ноября.

Международный проект SIRIUS проводят совместно Институт медико-биологических проблем РАН и Программа исследований человека NASA. Также в эксперименте участвуют космические агентства России, Германии и Канады, специалисты из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

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