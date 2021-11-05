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Шесть человек из миссии Sirius пробыли на карантине две недели

Россия

Экипаж  миссии Sirius провёл на карантине две недели.

Шесть человек из миссии Sirius пробыли на карантине две недели

Как сообщает ТАСС, добровольцы находились на территории Института медико-биологических проблем РАН и постоянно сдавали тесты на коронавирус. Напомним, что число членов экипажа составляет шесть человек. Они проведут в изоляции — имитируя полёт на Луну — 240 суток. В экипаж вошли трое россиян, два представителя США и один представитель ОАЭ.

Участники будут находиться в закрытом пространстве — на космическом корабле — в специальных шлемах с элементами виртуальной реальности. По задумке они должны будут взять на исследование грунт спутника Земли.

Члены экипажа не смогут общаться с близкими по телефону. Они будут писать письма родным по электронной почте. По аудиосвязи добровольцы будут говорить с центром управления экспериментом.

Ранее Pravda. Ru писала, что о сроках запуска россиян на Луну станет известно в 2022 году. Об этом рассказал завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

Эксперимент SIRIUS-2021 стартовал в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН 4 ноября.

Международный проект SIRIUS проводят совместно Институт медико-биологических проблем РАН и Программа исследований человека NASA. Также в эксперименте участвуют космические агентства России, Германии и Канады, специалисты из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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