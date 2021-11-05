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В России не хватает курьеров, строителей и грузчиков

Россия

В России не хватает грузчиков, строителей и курьеров. Эксперты говорят о том, что обычно на эти специальности идут мигранты. Из-за пандемии их количество сильно снизилось.

В России не хватает курьеров, строителей и грузчиков

Как сообщают "Известия", работодатели бьются за кандидатов в этих сферах и стали предлагать более высокие зарплаты. Также теперь грузчикам и строителям обещают более комфортные условия труда.

По данным исследовательского центра "Зарплаты. ру", спрос на рабочего персонала в третьем квартале 2021 года вырос на 218 процентов. Строителей — 213 процентов, менеджеров по продажам — на 163 процента. Цифры сравнивали с допандемийным 2019 годом.

В логистике, складах и закупках за последние два года вакансий стало больше на 113%, в розничной торговле — на 98%, в промышленности — на 78%.

Также очень много вакансий на должности специалистов по маркетингу и сферы IT. Это объясняется тем, что многие компании перевели работников на "удалёнку" и появилась необходимость цифровизации всех рабочих процессов.

Коммерческий директор сервиса "Работа. ру" Владимир Корицкий рассказал "Известиям", что бизнес после первой и второй волны пандемий очень сильно "просел". А сейчас активно восстанавливается.

Но не может, потому что количество резюме за пандемию сильно упало. Издание приводит цифры: по данным отчета "Работа. ру" и "СберИндекс", в III квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го число вакансий выросло на 48%, а число резюме — всего на 3%.

"Такой дефицит связан с несколькими причинами, в частности, нежеланием людей менять работу в нестабильной ситуации и оттоком мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала", — сказал Корицкий.

На уменьшении персонала сказалось то, что в России сократилась внутренняя миграция. Количество людей, которые готовы сменить регион проживания, сократилось на 13 процентов.

Но самый главный фактор — демографическая яма.

Как рассказала директор департамента аналитических бизнес-решений hh. ru Наталья Данина, за последние 10 лет население страны в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое — с 12 до 7 миллионов.

"Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодёжи, идёт сильнейшая конкуренция. Следующая возрастная категория — 25-29 лет — тоже переживает спад, а это люди с опытом, которых активно нанимают компании", — сказала Данилина.

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Строитель в России — больше, чем строитель?
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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