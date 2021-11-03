В Курской области продлили режим нерабочих дней

Губернатор Курской области Роман Старовойт изменил постановление о режиме нерабочих дней в регионе, продлив их до 12 ноября.

"Внесены изменения в постановление губернатора о режиме нерабочих дней в Курской области. Они продлены до 12 ноября. Все ранее введенные ограничения сохраняются", — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации Курской области.

Ранее сообщалось, что власти Томской области продлили режим нерабочих дней и школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19 в регионе.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что стабилизация эпидемиологической ситуации в столице позволяет не продлевать нерабочие дни. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв также заявил, что власти региона не будут продлевать нерабочие дни.

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