EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Болгары усомнились в уничтожении российского флота ВВС США
Участница "Уральских пельменей" высказалась по поводу КВН и шоу "Игра" на ТНТ
Талызина объяснила, кто обидел Домогарова в Театре Моссовета
В отелях Крыма можно отдыхать без справок и QR-кодов
В ДНР связали новые назначения на Украине с подготовкой к боевым действиям
Уголовное дело завели по факту падения Ан-12 под Иркутском
Началась XVI Открытая олимпиада школьников по программированию
Молдавия благодарит США за поддержку во время газового кризиса
У Симоньян возникли вопросы к Минздраву: "Расхлёбывать вот это всё"

В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни

Россия

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что власти региона не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября.

В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни

"Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, поэтому продлевать длинные нерабочие дни в Подмосковье не будут. Но ряд ограничений останется", — сообщил Воробьёв в своём Telegram-канале.

По словам Губернатора, с 8 ноября будут открыты рестораны, кафе, развлекательные центры и предприятия сферы услуг, которые можно будет посещать с предъявлением QR-кодов.

Отмечается, что с 8 ноября школы начнут работу в очном режиме.

"Мы просим наших работодателей оставить на удаленке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет", — добавил Воробьёв.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что стабилизация эпидемиологической ситуации в столице позволяет не продлевать нерабочие дни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Опять «нерабочие» дни. Почему не обязательная вакцинация?
Автор: Максимс Краюшкинс, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни
Болгары усомнились в уничтожении российского флота ВВС США
Участница "Уральских пельменей" высказалась по поводу КВН и шоу "Игра" на ТНТ
Талызина объяснила, кто обидел Домогарова в Театре Моссовета
В отелях Крыма можно отдыхать без справок и QR-кодов
В ДНР связали новые назначения на Украине с подготовкой к боевым действиям
Уголовное дело завели по факту падения Ан-12 под Иркутском
Началась XVI Открытая олимпиада школьников по программированию
Молдавия благодарит США за поддержку во время газового кризиса
У Симоньян возникли вопросы к Минздраву: "Расхлёбывать вот это всё"
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус

Врач из Латвии раскрыл секреты того, как переболеть коронавирусом в лёгкой форме.

Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Шоу-бизнес
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Общество
В Москве задержали врио президента СССР
Шоу-бизнес
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
Любовь Степушова Государственность Казахстана в опасности из-за языковой политики Любовь Степушова Василий Амирджанов Моргенштерн спровоцировал дискуссию о Дне Победы Василий Амирджанов Ирина Шлионская Нетленная "римская принцесса" была вампиром? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Шестнадцатилетний пасынок Макеевой заявил, что женился
Шоу-бизнес
Владимир Машков высказался о скандале с Прокловой и Табаковым
У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг
Шоу-бизнес
У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников