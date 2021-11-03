В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что власти региона не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября.

"Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, поэтому продлевать длинные нерабочие дни в Подмосковье не будут. Но ряд ограничений останется", — сообщил Воробьёв в своём Telegram-канале.

По словам Губернатора, с 8 ноября будут открыты рестораны, кафе, развлекательные центры и предприятия сферы услуг, которые можно будет посещать с предъявлением QR-кодов.

Отмечается, что с 8 ноября школы начнут работу в очном режиме.

"Мы просим наших работодателей оставить на удаленке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет", — добавил Воробьёв.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что стабилизация эпидемиологической ситуации в столице позволяет не продлевать нерабочие дни.

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