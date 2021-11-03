143 россиянина получат премии в области науки и техники

Российские учёные получат премии в области науки и техники. Их учредило правительство страны.

Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, в этом году лауреатами стали 143 человека. Это 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов.

Распоряжение о премиях подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Наградой, в частности, отмечены работы, связанные с созданием плавучих ядерных установок, пассажирских судов и многоцелевого вертолёта "Ансат", экологически безопасным производством поликарбонатов, внедрением ресурсосберегающих технологий в промышленности и проектированием фундаментов нового поколения", — отметили в правительстве.

Премии вручаются ежегодно. Учёных выбирает межведомственный совет. В него входят представители академического сообщества и государственных органов.

В этом году, в июне, премию за 2020 год получил директор Центра имени Гамалеи — Александр Гинцбург. Он создал вакцину от коронавируса "Спутник V".

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