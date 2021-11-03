О сроках запуска россиян на Луну станет известно весной 2022 года

О сроках запуска россиян на Луну станет известно весной 2022 года. Об этом рассказал завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

Как пишет ТАСС, возможно, россияне отправятся на спутник Земли уже в мае 2022 года. Это определено баллистическими требованиями. Они сохранятся до июля следующего года.

"Я думаю, что, скорее всего, дата запуска будет где-то в середине между маем и июлем следующего года", — сказал Митрофанов.

По его словам, приборы, созданные в ИКИ, уже доставили в НПО им. С. А. Лавочкина, замечаний к ним нет. Цель проекта "Луна-25" — запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны.

Сейчас в Москве готовятся к космическому моделированию полёта на Луну — он должен стартовать 4 ноября 2021 года. В рамках проекта SIRIUS-21 шесть добровольцев проведут в полной изоляции восемь месяцев. В число экспериментаторов вошли шесть россиян, четверо граждан США и два — от Арабских Эмиратов. Это не только космонавты, но и люди других профессий: хирург, травматолог, инженер, профессор биологии, бортпроводник и предприниматель.

По итогам отберут шесть человек.

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