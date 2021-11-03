Молоко в России может подорожать - Минсельхоз

В России может подорожать молочная продукция. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства, цены растут из-за увеличения себестоимости производства.

Как сообщают "Известия", Минсельхоз подготовил специальный доклад. Его направили заместителю главы ведомства Оксане Лут. В письме перечислили меры, которые предпринимают для сдерживания цен.

Отмечается, что повышение цен на "молочку" связано с подорожанием корма для скота, упаковочных материалов и бензина.

Также удорожание происходит из-за введения обязательной маркировки продукции со сроком хранения более 40 суток.

Молоко у производителей подорожало на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пастеризованное — на 7,9%, цена на сливочное масло увеличилась на 5,9%, сыров — на 4,1%.

Как говорят эксперты, производители сдерживают резкий рост цен на продукцию за счёт собственной прибыли.

Напомним, что в России вводят маркировку различных групп товаров, к 2024 году должны создать единую национальную систему.

Сейчас обязательной является маркировка лекарств, табака, обуви, меховых изделий, товаров лёгкой промышленности. С 20 января 2021 года стартовала добровольная маркировка молочных продуктов.

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