В России может подорожать молочная продукция. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства, цены растут из-за увеличения себестоимости производства.
Как сообщают "Известия", Минсельхоз подготовил специальный доклад. Его направили заместителю главы ведомства Оксане Лут. В письме перечислили меры, которые предпринимают для сдерживания цен.
Молоко у производителей подорожало на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пастеризованное — на 7,9%, цена на сливочное масло увеличилась на 5,9%, сыров — на 4,1%.
Как говорят эксперты, производители сдерживают резкий рост цен на продукцию за счёт собственной прибыли.
Напомним, что в России вводят маркировку различных групп товаров, к 2024 году должны создать единую национальную систему.
Сейчас обязательной является маркировка лекарств, табака, обуви, меховых изделий, товаров лёгкой промышленности. С 20 января 2021 года стартовала добровольная маркировка молочных продуктов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ксения Собчак перед отлётом из страны сделала резкое заявление.