В России появились новые правила о секретности и гостайне

Правительство России утвердило новые правила отнесения информации, составляющих гостайну, к различным степеням секретности.

«Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесён безопасности России вследствие распространения указанных сведений» - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Саратове полицейский получил год колонии за разглашение государственной тайны гражданину.

Как установило следствие, правоохранитель в 2017 году рассказал гражданину о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях в отношении подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.