EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Джонсон прокомментировал отсутствие Путина на саммите в Глазго
Сергей Рябков: нынешний кризис в отношениях с США опаснее холодной войны
Мясников разнёс доводы противников вакцинации
В Петербурге неофициально переболевшим коронавирусом выдадут QR-код
"Шансов у нас нет": Климкин заявил о сложной зиме для Украины
Белоруссия начала аварийную поставку электричества на Украину
На Украине испугались возможной встречи Зеленского с Путиным
Министр обороны Украины подал в отставку
На борту самолёта умер зараженный коронавирусом мужчина

В России появились новые правила о секретности и гостайне

Россия

Правительство России утвердило новые правила отнесения информации, составляющих гостайну, к различным степеням секретности.

В России появились новые правила о секретности и гостайне

«Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесён безопасности России вследствие распространения указанных сведений» - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Саратове полицейский получил год колонии за разглашение государственной тайны гражданину.

Как установило следствие, правоохранитель в 2017 году рассказал гражданину о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях в отношении подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Хиллари Клинтон выдала государственную тайну?
Автор: Максимс Краюшкинс
Последние материалы
В России появились новые правила о секретности и гостайне
Сергей Рябков: нынешний кризис в отношениях с США опаснее холодной войны
В аэропорту Нижнего Новгорода остаются 1,5 тыс. человек, ожидающих вылета
Мясников разнёс доводы противников вакцинации
В Петербурге неофициально переболевшим коронавирусом выдадут QR-код
В Свердловской области непривитых переведут на удаленку
"Шансов у нас нет": Климкин заявил о сложной зиме для Украины
Белоруссия начала аварийную поставку электричества на Украину
На Украине испугались возможной встречи Зеленского с Путиным
Министр обороны Украины подал в отставку
Популярное
Шоу-бизнес
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"

Ксения Собчак перед отлётом из страны сделала резкое заявление.

Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
"Можно отправиться на кладбище": врач назвал запретные лекарства при COVID-19
Здоровье
"Можно отправиться на кладбище": врач назвал запретные лекарства при COVID-19
Шоу-бизнес
Владимир Машков высказался о скандале с Прокловой и Табаковым
Шоу-бизнес
Шестнадцатилетний пасынок Макеевой заявил, что женился
Ирина Шлионская Самые презираемые женские профессии в СССР Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Где в Карелии жило племя великанов Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Такой капитализм нам не нужен. Как и такая демократия Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
Директор "Ленкома" объяснил, почему Алфёрова ушла из театра
Шоу-бизнес
У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
Шоу-бизнес
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников