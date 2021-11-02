В аэропорту Нижнего Новгорода остаются 1,5 тыс. человек, ожидающих вылета

В нижегородском аэропорту Стригино остаются около 1,5 тыс. человек, ожидающих вылета из-за тумана.

"Всего сегодня в аэропорт прибыло 46 бортов, включая регулярные рейсы. Из них отказные московские — примерно 35 бортов. При этом мощность аэропорта на единовременный прием такого количества самолетов в принципе не рассчитана", — сказал в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что пассажиры обеспечены транспортном до гостиниц и горячим питанием.

Ранее в трёх московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов. Столицу окутал сильный туман.

До этого Pravda. Ru писала о прогнозах Гидрометцентра. По данным ведомства, на Россию идут опасные циклоны. В некоторых регионах синоптики призывают жителей быть осторожными из-за сильных снегопадов, гололёда и штормовых ветров. На юге страны могут начаться в ближайшие дни сильные ливни с грозой.

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