Заммэра Владимир Ефимов: За 11 лет в Москве открылось 1150 промпредприятий

С 2010 года в столице начали функционировать 1150 новых промышленных предприятий, из которых 30% — высокотехнологичные. Благодаря им Москве удалось дать горожанам более 42 тысяч рабочих мест, отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Среди специалистов, занявших вакантные места новых производств:
Наибольшее число предприятий за эти годы открылось в сфере радиоэлектроники и приборостроения — 190. В этом производственном сегменте задействовано почти 100 тысяч человек. Ещё 100 компаний с 2011 года открылись в секторе медицинской промышленности.
"Новые предприятия привлекли в экономику города 8,5 млрд рублей", — отметил Владимир Ефимов.
Во многом им удаётся наращивать производственные мощности за счёт экономии от получения ряда городских преференций. В частности, Москва оказывает помощь с подбором земельных участков — может предоставить их в аренду без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта.
Кроме того, город помогает производствам снижать налоговую нагрузку или, если оно имеет стратегическое значение для Москвы, заключает с предприятием офсетный контракт, который гарантирует прибыльный сбыт продукции на определённый срок.
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