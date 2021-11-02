Россиян просят не участвовать в несогласованных акциях 4-7 ноября

МВД России выпустило предупреждение об ответственности за участие в акциях, запланированных на 4-7 ноября. В ведомстве сообщают, что к ним поступила информация о том, что подобные мероприятия планируются в ряде регионов России.

В полиции добавляют, что в стране действуют ограничительные меры из-за коронавируса.

Как сообщает "МВД Медиа", за участие в подобных мероприятиях грозит административная ответственность. В МВД также просят жителей России рассказать об ответственности несовершеннолетним гражданам.

Сотрудники Министерства внутренних дел готовы обеспечить порядок в России. Любая провокация в отношении полицейских будет сразу пресечена. Участники массовых беспорядков будут привлечены к уголовной ответственности.

В России с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней. Чтобы попасть в торговый центр, салон красоты, фитнес зал и другие заведения, нужно предъявить QR-код.

Указ об этом подписал Владимир Путин. Власти регионов могут по своему усмотрению продлевать режим каникул.

Такой режим введён не везде. Предъявление QR-кода не требуется в республиках Алтай, Калмыкии, в Брянской, Томской, Сахалинской и Тюменской областях.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что пенсионерки без QR-кодов с боем прорвались в магазин в Улан-Удэ. Также в России завели более 500 уголовных дел о поддельных документах по COVID-19 — сертификатов о вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов и медсправок. Об этом сообщает МВД РФ.

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