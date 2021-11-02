EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач рассказала о влиянии постковида на когнитивное здоровье детей
В Москве задержали врио президента СССР
В Госдуме санкции Зеленского назвали абсолютно бессмысленными
Самолёт Будапешт — Москва внепланово приземлился в Киеве
На Украине писательницу и экс-депутата обвинили в разжигании национальной розни
Российские вузы могут продлить дистанционное обучение после нерабочих дней
Мясников рассказал о возможных рисках после прививки от COVID-19
Заммэра Владимир Ефимов: За 11 лет в Москве открылось 1150 промпредприятий
Врач рассказала об опасном признаке постковидного синдрома

Россиян просят не участвовать в несогласованных акциях 4-7 ноября

Россия

МВД России выпустило предупреждение об ответственности за участие в акциях, запланированных на 4-7 ноября. В ведомстве сообщают, что к ним поступила информация о том, что подобные мероприятия планируются в ряде регионов России.

Россиян просят не участвовать в несогласованных акциях 4-7 ноября

В полиции добавляют, что в стране действуют ограничительные меры из-за коронавируса.

Как сообщает "МВД Медиа", за участие в подобных мероприятиях грозит административная ответственность. В МВД также просят жителей России рассказать об ответственности несовершеннолетним гражданам.

Сотрудники Министерства внутренних дел готовы обеспечить порядок в России. Любая провокация в отношении полицейских будет сразу пресечена. Участники массовых беспорядков будут привлечены к уголовной ответственности.

В России с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней. Чтобы попасть в торговый центр, салон красоты, фитнес зал и другие заведения, нужно предъявить QR-код.

Указ об этом подписал Владимир Путин. Власти регионов могут по своему усмотрению продлевать режим каникул.

Такой режим введён не везде. Предъявление QR-кода не требуется в республиках Алтай, Калмыкии, в Брянской, Томской, Сахалинской и Тюменской областях.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что пенсионерки без QR-кодов с боем прорвались в магазин в Улан-Удэ.  Также в России завели более 500 уголовных дел о поддельных документах по COVID-19 — сертификатов о вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов и медсправок. Об этом сообщает МВД РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Митинг на Новом Арбате. Без комментариев
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Заммэра Владимир Ефимов: За 11 лет в Москве открылось 1150 промпредприятий
Врач рассказала об опасном признаке постковидного синдрома
Мясников рассказал о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19
Как облегчить кашель при хроническом бронхите
После разрешения конфликта с "Газпромом" в Кишинёве подключили дома к отоплению
В Центре им. Гамалеи рассказали, почему нежелательно продление нерабочих дней
Россиян просят не участвовать в несогласованных акциях 4-7 ноября
Сенатор РФ от Крыма: санкции Зеленского похожи на укус комара медведю
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
В Ульяновской области не исключили продления нерабочих дней
Популярное
Шоу-бизнес
Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника

Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.

Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Здоровье
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Здоровье
Военный эксперт раскрыл истинные цели США при создании COVID-19
США и Канада. Новости и аналитика
Может ли Россия законно вернуть Аляску: шансы есть!
Дмитрий Соколов Где в Карелии жило племя великанов Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Такой капитализм нам не нужен. Как и такая демократия Усам Оздемиров Василий Амирджанов Стереотипный образ Кириллова оказался намного шире Василий Амирджанов
Шоу-бизнес
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Здоровье
Европейские учёные советуют "разрешить COVID-19 циркулировать среди населения"
"Можно отправиться на кладбище": врач назвал запретные лекарства при COVID-19
Здоровье
"Можно отправиться на кладбище": врач назвал запретные лекарства при COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников