Генеральный консул России Андрей Плам скончался во Вьетнаме

Генеральный консул России во Вьетнаме Андрей Плам скоропостижно скончался в городе Дананг. Ему было 60 лет. Об этом 1 ноября сообщило посольство России во Вьетнаме на официальной странице в Facebook.

Андрей Плам был Чрезвычайным и Полномочным Посланником 2-го класса, генеральным консулом России в Дананге.

Плам занял пост в октябре 2019 года. Он окончил Московский государственный институт международных отношений. Дипломат работал в центральном аппарате МИД России и за рубежом. Был советником посольства РФ в Сингапуре, советником-посланником посольства России в Таиланде и начальником отдела в Третьем департаменте Азии МИД.

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