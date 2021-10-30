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За январь-сентябрь 2021 года объёмы промпроизводства Москвы выросли почти на 25%

Россия » Центр » Москва

Объёмы промышленного производства Москвы выросли на 23,1% с начала года по конец августа. Какие отрасли стали лидерами роста, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За январь-сентябрь 2021 года объёмы промпроизводства Москвы выросли почти на 25%

Наиболее серьёзный рост производственных показателей наблюдается в текстильной промышленности, выпуске электрического оборудования, бумаги и деревообработке.

"Драйвером роста остаётся обрабатывающая промышленность, по сравнению с этим же периодом прошлого года она показала рост в 23,4%", — отметил Владимир Ефимов.

Этот тезис подтверждают показатели роста в таких крупных отраслях, как:

  • химическая промышленность,
  • здравоохранение
  • и пищевая промышленность.

К примеру, производство химических веществ и химических продуктов за 9 месяцев с начала года выросло на 45,7%. Объёмы выпуска лекарств увеличились на 33,9% к аналогичному периоду прошлого года. В пищевой отрасли отмечается рост выпускаемой продукции на уровне 22,2% с начала года.

Также достаточно быстро растёт производство текстильных изделий и одежды — на 63,3% с января по август текущего года. Продолжает быстро увеличиваться производство электрического оборудования — на 83,5% с начала года. Выпуск древесины тоже вырос на 80%, а бумаги и бумажных изделий — на 82,1%.

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Автор: Ольга Лазарева
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