За январь-сентябрь 2021 года объёмы промпроизводства Москвы выросли почти на 25%

Объёмы промышленного производства Москвы выросли на 23,1% с начала года по конец августа. Какие отрасли стали лидерами роста, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наиболее серьёзный рост производственных показателей наблюдается в текстильной промышленности, выпуске электрического оборудования, бумаги и деревообработке.

"Драйвером роста остаётся обрабатывающая промышленность, по сравнению с этим же периодом прошлого года она показала рост в 23,4%", — отметил Владимир Ефимов.

Этот тезис подтверждают показатели роста в таких крупных отраслях, как:

химическая промышленность,

здравоохранение

и пищевая промышленность.

К примеру, производство химических веществ и химических продуктов за 9 месяцев с начала года выросло на 45,7%. Объёмы выпуска лекарств увеличились на 33,9% к аналогичному периоду прошлого года. В пищевой отрасли отмечается рост выпускаемой продукции на уровне 22,2% с начала года.

Также достаточно быстро растёт производство текстильных изделий и одежды — на 63,3% с января по август текущего года. Продолжает быстро увеличиваться производство электрического оборудования — на 83,5% с начала года. Выпуск древесины тоже вырос на 80%, а бумаги и бумажных изделий — на 82,1%.