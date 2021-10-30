В Госдуме обвинили экс-депутата Верховной Рады в сумасшествии

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на высказывание Украины о сумасшествии писателя Николая Гоголя из-за русского языка.

Депутат заявил, что проблемы с психикой явно наблюдаются у экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, а не у великого писателя. Он аргументировал свое возмущение тем, что во времена Гоголя практически все люди говорили на русском языке.

"Да, украинский язык имел место на селе, в провинции, но настоящий украинский язык — русский", — сказал Милонов на РЕН ТВ.

Напомним, что экс-депутат Верховной Рады сказала о том, что Гоголь раздражает, поскольку она никогда не понимала, почему "украинец пишет на русском языке".

Ранее депутат Госдумы VII созыва Виталий Милонов заявил, что телеканал ТНТ должны закрыть за "хамство и неуважение к морали" показав в эфире поцелуй мужчин. Речь идёт о шоу "Игра", в котором парламентария возмутило поведение членов КВН-команды "Камызяки".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.