В Минпросвещении решили прекратить обучение по 43 специальностям

В Министерстве просвещения РФ предложили прекратить обучение в колледжах и техникумах по 43 специальностям. Приказ об этом был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечает, что под сокращение попадут, например, "рекламный агент", "электромонтажник авиационной техники", "младшая медсестра по уходу за больными" и "парикмахер".

Это решение в ведомстве объясняют тем, что в стране необходимо привести подготовку кадров в колледжах в соответствие актуальными требованиями рынка труда. Также в министерстве уточняют, что не во всех случаях речь идет о полном исчезновении специальности — профессия будет укрепляться "по принципу расширения квалификаций".

Ранее эксперт рассказал, что в российских вузах не хватает абитуриентов, поэтому учебные заведения вынуждены повышать цены. Специалист отметил, что каждый университет финансируется государством, а значит, каждый студент "обходится в денежном эквиваленте" и учебному заведению.





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