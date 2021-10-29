Голикова: в сентябре 2021 года в РФ выросла смертность

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в РФ в сентябре 2021 года выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Она подчеркнула, что более 100% из общего прироста приходится на смертность от COVID-19.

"По официальным данным Росстата, смертность в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 18,3%, а в январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года — на 18,8%", — сказала Голикова, слова которой приводит ТАСС.

Она добавила, что смертность от других болезней за этот период снизилась 1,8%.

С начала пандемии в РФ выявили 8 432 546 заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе 39 849 — за последние сутки. Более 7,3 заразившихся выздоровели, 236 220 умерли. За последние сутки в стране зафиксировали 1163 летальных исхода COVID-19 — это максимум за пандемию.

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