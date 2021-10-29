Путин поручил Мурашко помочь регионам с тяжёлой коронавирусной обстановкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее сложная ситуация с COVID-19.

"Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи", — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране. Решение было принято в среду, 20 октября, на совещании с правительством.

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