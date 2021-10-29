Заммэра Ефимов: В этом году выросли объёмы поставок из Москвы в Казахстан

За январь — август 2021 года объёмы экспорта из Москвы в Казахстан несырьевой неэнергетической продукции составили свыше двух млрд долларов — эта сумма практически на 30% больше результатов 2020 года, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объёмы отправленной в Казахстан в течение первых восьми месяцев этого года несырьевой неэнергетической продукции, произведённой московскими предпринимателями, увеличились на 29,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года и на 25,9% — позапрошлого года. В целом за последние два года экспорт такой продукции из Москвы в Казахстан увеличился более чем на четыреста миллионов долларов.

"Одна из причин такого роста в том, что Казахстан — традиционный торговый партнёр столицы, ввиду не только исторической общности, но и как страна-член Евразийского экономического союза", — поделился заммэра Владимир Ефимов.

Вице-мэр также рассказал, что сейчас объёмы поставок произведённой в Москве промышленной продукции в Казахстан составляют практически два миллиарда долларов, а агропромышленной продукции — приблизительно 270 млн долларов.

Наибольшим спросом на казахстанском рынке пользуется такая столичная продукция, как:

оборудование для фильтрования,

жидкостные насосы,

электронагревательные устройства,

колбасы и готовые мясные изделия,

мучные кондитерские изделия и т. д.