За январь — август 2021 года объёмы экспорта из Москвы в Казахстан несырьевой неэнергетической продукции составили свыше двух млрд долларов — эта сумма практически на 30% больше результатов 2020 года, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Объёмы отправленной в Казахстан в течение первых восьми месяцев этого года несырьевой неэнергетической продукции, произведённой московскими предпринимателями, увеличились на 29,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года и на 25,9% — позапрошлого года. В целом за последние два года экспорт такой продукции из Москвы в Казахстан увеличился более чем на четыреста миллионов долларов.
"Одна из причин такого роста в том, что Казахстан — традиционный торговый партнёр столицы, ввиду не только исторической общности, но и как страна-член Евразийского экономического союза", — поделился заммэра Владимир Ефимов.
Вице-мэр также рассказал, что сейчас объёмы поставок произведённой в Москве промышленной продукции в Казахстан составляют практически два миллиарда долларов, а агропромышленной продукции — приблизительно 270 млн долларов.
Наибольшим спросом на казахстанском рынке пользуется такая столичная продукция, как:
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