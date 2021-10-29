EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Центр Гамалеи: назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода
Брэд Питт опять "проиграл" детей Джоли
Onet: у Польши не будет никаких шансов при военном столкновении с Россией
Латвия обвинила Россию в "дезинформации" стран Балтии
Цукерберга высмеяли за переименование Facebook: "Сыр рекламирует"
Москвичей призвали не покупать "чудо-средства" из красных мухоморов
Байден рассказал о планах по обеспечению для США мирового лидерства
Россияне получают QR-коды без полной вакцинации
Пользователи "Одноклассников" выбирают любимых героев

Вильфанд порадовал россиян прогнозом на ноябрь

Россия

В большинстве российских регионов последней месяц осени-2021 будет аномально тёплым.

Таков прогноз Гидрометцентра РФ, озвученный его научным руководителем Романом Вильфандом.

Синоптик отметил, что "средненоябрьскими" температуры будут только на юге страны.

"Показатели температуры будут выше нормы примерно на 7 градусов в ДФО, Западной Сибири, Поволжье, на Урале и в Якутии, — цитирует слова Вильфанда РИА Новости. — В Восточной и Центральной Сибири, Томской и Кемеровской областях, а также на Камчатке и Чукотке ноябрь в основном будет соответствовать климатическим нормам".

В Центральную же часть России идёт ощутимое потепление. Которое, как отметил синоптик, продержится как минимум все выходные.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Брэд Питт опять "проиграл" детей Джоли
Onet: у Польши не будет никаких шансов при военном столкновении с Россией
Вильфанд порадовал россиян прогнозом на ноябрь
Латвия обвинила Россию в "дезинформации" стран Балтии
Почему борщевик, лимон и укроп вызывают ожоги?
Цукерберга высмеяли за переименование Facebook: "Сыр рекламирует"
Москвичей призвали не покупать "чудо-средства" из красных мухоморов
Байден рассказал о планах по обеспечению для США мирового лидерства
Россияне получают QR-коды без полной вакцинации
Пользователи "Одноклассников" выбирают любимых героев
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Мирослава Димитрова-Козлеков Австрию заполонили беженцы: правительство вводит закон о кризисной безопасности Мирослава Димитрова-Козлеков Любовь Степушова Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников