Вильфанд порадовал россиян прогнозом на ноябрь

В большинстве российских регионов последней месяц осени-2021 будет аномально тёплым.

Таков прогноз Гидрометцентра РФ, озвученный его научным руководителем Романом Вильфандом.

Синоптик отметил, что "средненоябрьскими" температуры будут только на юге страны.

"Показатели температуры будут выше нормы примерно на 7 градусов в ДФО, Западной Сибири, Поволжье, на Урале и в Якутии, — цитирует слова Вильфанда РИА Новости. — В Восточной и Центральной Сибири, Томской и Кемеровской областях, а также на Камчатке и Чукотке ноябрь в основном будет соответствовать климатическим нормам".

В Центральную же часть России идёт ощутимое потепление. Которое, как отметил синоптик, продержится как минимум все выходные.