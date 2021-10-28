Появилось видео задержания бывшего депутата Тюменской облдумы Богославца

Бывшего депутата Тюменской областной думы Богдана Богославца задержали при даче взятки вице-мэру Нефтеюганска Елене Абрамовой в автосалоне. Он передал ей один миллион рублей во время покупки новой машины Lexus.

В сети уже появилось видео задержания экс-депутата.

Об этом URA.RU рассказал высокопоставленный источник из числа силовиков. По его словам, Богославец действовал в интересах компании, которая имела интересы в Нефтеюганске. Оба — и Богославец и Абрамова — находились в разработке силовиков больше года.

В отношении экс-депутата возбудили уголовное дело по статье "дача взятки в крупном размере".

Богославец по официальным данным — директор ООО "Лесопромышленная компания". Депутатом Думы его избирали три раза. Сейчас он является "заслуженным работником лесной промышленности ХМАО", носит почётное звание "Заслуженного работника лесной промышленности Нефтеюганского района", "Заслуженного предпринимателя" и имеет почётный знак Тюменской областной думы.

Вице-мэра Нефтеюганска Елену Абрамову также задержали.