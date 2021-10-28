Названы три популярных способа кражи денег у россиян

У мошенников есть много схем для кражи денег у россиян, при этом можно выделить три наиболее популярные. О них РИА новости рассказала президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Первую схему, по её словам, можно назвать "лёгкий заработок". Человеку приходит письмо на электронную почту с активной ссылкой. Перейдя по ней «жертва» попадает на скам‑сайт. Её просят оплатить "агентское вознаграждение", которое и уходит злоумышленникам. Во втором квартале в России вычислили два миллиона таких посланий, это в три раза больше, чем в первом квартале 2021 года.

Вторая популярная схема — "уголовное дело". Мошенник представляется сотрудником МВД или других органов, сообщает клиенту банка, что в отношении него возбуждено уголовное дело по заявлению Центробанка.

В процессе разговора мошенник выманивает у человека все персональные сведения, необходимые для снятия денег с банковской карты.

На третьем месте обманных схем - "кредит на ваше имя". Мошенник звонит человеку от имени банка, сообщает, что кто-то пытается оформить онлайн-кредит на его имя. «Жертву» убеждают самому оформить кредит на ту же сумму и перечислить деньги на "резервный счет" для мгновенного погашения долга.

По данным Банка России, количество хищений у клиентов банков во втором квартале текущего года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году их число составило почти 240 тысяч. Рост – почти полтора раза.

За это время Банк России заблокировал 12 тысяч телефонных номеров мошенников, что более чем в два раза больше показателя за аналогичный период 2020 года.

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