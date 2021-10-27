ГИБДД России во время "каникул" будет работать дистанционно

Госавтоинспекция во время нерабочих дней сведёт общение с водителями к минимуму: инспекторы будут оказывать услуги преимущественно в электронном формате или по записи. Так сообщили в пресс-центре МВД России.

Водителей не будут направлять в ГИБДД для рассмотрения дел об административных правонарушениях, если инспектор может принять решение по делу на месте.

Водителя пригласят в служебный автомобиль или в стационар только в исключительных случаях. Если вопрос о происшествии невозможно решить без явки в подразделение Госавтоинспекции, будет назначено конкретное число и время явки. Приём будет проходить в специально отведённых помещениях.

Регистрация автомобилей, приём экзаменов и выдача водительских удостоверений будут осуществляться по предварительной записи через портал "Госуслуги". Кандидаты с температурой и другими симптомами к экзаменам допускаться не будут.

Информацию о режиме и условиях работы подразделений ГИБДД в период нерабочих дней можно узнать на официальных сайтах территориальных органов МВД России и региональных подразделений Госавтоинспекции.

Период нерабочих дней в России будет действовать с 30 октября по 7 ноября. Это связано со вспышкой заболеваемости коронавирусом.

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