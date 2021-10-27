В администрации города Керчь проходят обыски

Сотрудники силовых структур проводят обыски в здании администрации Керчи. Причины этого пока неизвестны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации, никто не задержан.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что там идёт проверка эффективности расходования бюджетных средств. Она носит плановый характер.

Бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку по собственному желанию в конце июля. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что Бороздин ушёл с должности из-за проблем со здоровьем.

30 сентября депутаты городского совета единогласно утвердили в должности главы администрации города Святослава Брусакова, исполнявшего до этого обязанности мэра.

Осенью на полуострове произошёл ряд отставок руководящих чиновников. Были прекращены полномочия глав администраций Джанкоя и Судака. Со своего поста ушёл бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов.

Также покинули свои посты министр транспорта Евгений Исаков и министр здравоохранения Александа Остапенко.

Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что кадровые изменения пока не завершены.

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