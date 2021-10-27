Яйца, свежие овощи и зелень подорожают в России накануне Нового года

Некоторые продукты в России подорожают перед Новым годом. Речь идёт в первую очередь о скоропортящихся товарах — яйцах, свежих овощах и зелени. Об этом радиостанции Sputnik рассказала представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

По её словам, спрос на эти позиции традиционно растёт перед Новым годом. При этом в декабре цены на большинство продуктов питания почти не отличаются от октябрьских-ноябрьских. Как рассказала Нагайцева, осенью всегда эти продукты стоят дороже, потому что летний урожай уже распродан. Поэтому на прилавках или импорт, или тепличные продукты, что стоит дороже.

Также она добавила, что многие продукты будут продавать по акциям и скидкам. Поэтому эксперт не советует закупать продукты заранее, особенно если речь идет о товарах с длительным сроком хранения.

При этом, например, мясо птицы к праздникам подешевеет. Обычно оно дороже в "шашлычный" сезон — с апреля по октябрь. После этого мясо дешевеет

Эксперты отмечают, что перед началом нерабочих дней в стране (с 30 октября) россияне активно закупают продукты.

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