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Яйца, свежие овощи и зелень подорожают в России накануне Нового года

Россия

Некоторые продукты в России подорожают перед Новым годом. Речь идёт в первую очередь о скоропортящихся товарах — яйцах, свежих овощах и зелени. Об этом радиостанции Sputnik рассказала представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

Яйца, свежие овощи и зелень подорожают в России накануне Нового года

По её словам, спрос на эти позиции традиционно растёт перед Новым годом. При этом в декабре цены на большинство продуктов питания почти не отличаются от октябрьских-ноябрьских. Как рассказала Нагайцева, осенью всегда эти продукты стоят дороже, потому что летний урожай уже распродан. Поэтому на прилавках или импорт, или тепличные продукты, что стоит дороже.

  • Также она добавила, что многие продукты будут продавать по акциям и скидкам. Поэтому эксперт не советует закупать продукты заранее, особенно если речь идет о товарах с длительным сроком хранения.

При этом, например, мясо птицы к праздникам подешевеет. Обычно оно дороже в "шашлычный" сезон — с апреля по октябрь. После этого мясо дешевеет

Эксперты отмечают, что перед началом нерабочих дней в стране (с 30 октября) россияне активно закупают продукты.

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Рост цен на основные продукты питания - это только начало
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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