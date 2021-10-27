Названы "самые благоприятные" для рождения чиновников регионы России

В последнее время стало модно проводить разного рода "исследования", "анализы" и "социологические срезы".

Не удалось преодолеть искушение и журналистам "Вестей Подмосковья". Они поставили перед собой задачу выяснить:

откуда в России "берутся" руководители высшего звена.

И, изучив биографии 970 депутатов и крупных руководителей федерального уровня, нашли-таки "самые плодородные регионы страны", подарившие Отечеству людей, вершащих его судьбу.

Первое место, ожидаемо, заняла Москва. Здесь родились шесть губернаторов, семь членов Совфеда и аж 45 депутатов Госдумы. И это, не считая министров, их замов, глав различных ведомств и сотрудников президентской администрации.

место, ожидаемо, заняла Москва. Здесь родились шесть губернаторов, семь членов Совфеда и аж 45 депутатов Госдумы. И это, не считая министров, их замов, глав различных ведомств и сотрудников президентской администрации. На втором месте — Санкт-Петербург. Северная столица воспитала для России аж 41 государственного деятеля.

месте — Санкт-Петербург. Северная столица воспитала для России аж 41 государственного деятеля. На третьем месте рейтинга — Московская область. На её просторах родились 32 чиновника и политика.

В первую десятку вошли:

Татарстан — 29 его уроженцев принимают решения в масштабах страны,

Краснодарский край — 26,

Ростовская область — 25,

Свердловская область — 24,

Красноярский край — 20,

Челябинская область — 18,

Новосибирская область — 17.

В коридорах власти также можно встретить по одному уроженцу Севастополя, Марий Эл, Хакасии и Ямало-Ненецкого АО.

А вот на Камчатке и ЕАО с "людьми государевыми" как-то не задалось.