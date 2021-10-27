В последнее время стало модно проводить разного рода "исследования", "анализы" и "социологические срезы".
Не удалось преодолеть искушение и журналистам "Вестей Подмосковья". Они поставили перед собой задачу выяснить:
И, изучив биографии 970 депутатов и крупных руководителей федерального уровня, нашли-таки "самые плодородные регионы страны", подарившие Отечеству людей, вершащих его судьбу.
В первую десятку вошли:
В коридорах власти также можно встретить по одному уроженцу Севастополя, Марий Эл, Хакасии и Ямало-Ненецкого АО.
А вот на Камчатке и ЕАО с "людьми государевыми" как-то не задалось.
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Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.