Предпринимателей, которые продолжат работать в каникулы, оштрафуют

Российские предприниматели, которые будут нарушать санитарные и эпидемиологические требования в период нерабочих дней, будут платить штрафы. По статье 5.27.1 КоАП («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации») им придется заплатить 80 тысяч рублей, сообщает Рамблер.

Отмечается, что предприятие может вызвать сотрудника на работу, чтобы обеспечить бесперебойный рабочий процесс.

Кроме того, в нерабочие дни продолжат работу те предприятия, которые были определены соответствующим постановлением кабинета министров России, например, театры и музеи.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что за нарушение санитарных и эпидемиологических требований также грозит приостановка деятельности предприятия на три месяца.

Также Попова продолжает настаивать на повышении штрафов и санкций за несоблюдение санитарных и эпидемиологических норм.

По указу президента Владимира Путина в России ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Регионы при этом самостоятельно принимать решение о продлении каникул, оценив ситуацию с заболеваемостью.

Напомним, вслед за Москвой около 20 субъектов России готовятся ввести жёсткие ограничения. Некоторые регионы вводят комендантский час, блокпосты, QR-коды.

Ранее глава Роспотребнадзора объяснила, почему нерабочие дни — это не локдаун.

Сегодня стало известно, что комендантский час ввели в Хакасии. Гражданам запрещено покидать места проживания с 22:00 до 6:00.

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