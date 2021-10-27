Тихоокеанский флот получит четыре атомные подлодки

Четыре атомные подводные лодки получит Тихоокеанский флот в ближайшие годы. Это крейсеры проекта 955 "Борей-А" и подлодки проекта 885 М "Ясень-М".

Как заявил глава штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Аркадий Наварский, их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях.

Как сообщает МК, обновлённые крейсеры проекта 955 "Борей-А" являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава".

Для справки

Р-30 "Булава-30" — российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30, размещаемая на подводных лодках проекта 955 "Борей". Разработку ракеты ведёт с 1998 года Московский институт теплотехники.

В России для Тихоокеанского флота строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885 М "Ясень-М" — "Новосибирск" и "Красноярск".

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